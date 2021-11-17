「拜習會」落幕，台大國企系副教授盧信昌今天表示，中美雙方在會中討論共同釋出戰備儲油，這意義很重大，因為若要戰爭就不可能釋出。中華戰略前瞻協會理事長李大中強調，拜登政府對美中關係從競爭、合作、對抗的三分法，演變成競爭與合作並存的二分法，更加強調風險控管，成為美中的罕見共識。

「拜習會」在台北16日上午舉行，國民黨國家政策研究基金會今天上午召開記者會，盧信昌表示，目前美國最大的經濟威脅是通貨膨脹，其中就有一個議題在「拜習會」中討論，因為美國油價零售價已經飆到8年最高，拜登提出要求大陸跟美國共同釋出戰備儲油。

李大中(國家政策研究基金會提供)

他說，這意義很重大，因為假設中美要戰爭，就不可能釋出戰備儲油，尤其美國戰備儲油量是大陸的五倍，「如果我還釋出戰備儲油，那我不再等著挨打嗎？」

他認為，美國最大悲哀，就是過去這半年來，拜登旁邊的經濟策士矢口否認通膨可能會發生，全球資金狂放，造成股匯市跟建築物價格狂飆，財富極端不平均，投報率完全不匹配，拜登當初承諾的長遠性完全沒有實現，美國日前通過的基建法案，所有要投資在電動基樁在全美公路的預算都不見了，這就是經濟現實。

盧信昌表示，拜登用的最重要國安顧問沒聽過越戰，這樣一個團隊，以軍事聯盟來施壓，但是又以經濟當武器，最後賠上去的偏偏是全部的人的生活，所以他們不敢有戰爭，不管大陸強弱，美國就是輸不起，因為美國不能死人。

他說，對美國人來說，經濟是每天大家都要生活的事，但戰爭是至少在十年之外，美國眼前的通膨必須要靠大陸解決，所以要求大陸對美國出口絕不漲價，可是貨運、空運卻全部漲價，美國通貨膨脹當然會惡化，因為你的貨幣寬鬆而且政府又嚴重赤字。

盧信昌指出，拜登如果開始要求大陸共管全球經濟，民主價值鏈字眼就不能用了，大陸現在鼓勵廣積糧，這是幫美國避免糧食堆在倉庫毀損率太高，但大陸也不想被通膨輸入灌爆。

至於美國的軍事聯盟，澳洲是最核心，但在拜登最重要的經濟戰略就是以能源潔淨跟排碳減碳，印度和澳洲等核心國家都say no，既然連美國主要聯盟的核心國家都採取軍經分離，他建議蔡政府，不要對美方的要求太早變現，要先看看其他國家怎麼做，再來思考未來方向要如何走。

李大中表示，自三月份阿拉斯加高層會談以降，華府與北京面對類似場合，事前都不約而同刻意降低預期，避免外界產生過高期待，此次也一樣。整體觀之，拜習視訊峰會的象徵意義大於實質意義，但緩和了拜登上任以來美陸互動瀰漫的負面氛圍，避免雙邊關係進一步螺旋式下探，此即拜習會的最大成果。

此次「拜習會」，他說，對北京而言，台灣議題自然是重中之重，但在雙方會後的文字表述上，仍是各取所需，自行表達想突顯的重點，例如白宮就提到美國堅持以與台灣關係法、三項聯合公報以及六項保證為指導的一中政策，北京方面口吻更為直接嚴厲，出現倚美謀獨、以台制華及玩火自焚等字眼，這些都是可以預期的，兩強之間本來就是針對各自想表達的部分去表達，但不會說出雙方不同意的主張。

李大中指出，拜登上任後，對於美陸關係的定位與描繪，從今年上半年強調的｢該競爭的時候競爭、可合作的時候合作、該對抗的時候對抗」的三分法，近幾個月來口徑已微妙放緩，演變為競爭與合作並存的二分法，不僅更加強調風險控管，亦即防護欄外交的必要性，用意在於避免擦槍走火，防止讓競爭演變為衝突，也反對新冷戰與脫鉤等概念，成為目前華府與北京間的罕見共識。

他說，不可諱言，美陸正處於長期戰略競逐態勢，不易逆轉，競爭的面向較過去更為尖銳顯著，但保有合作與協調潛力的領域卻日漸萎縮，嚴格而言，侷限在氣候變遷與區域議題較等少數議題，拜習會結束後，此情況是否會出現變化，值得密切觀察。