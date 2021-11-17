受到中方加強疫情防控影響，中俄邊境近期發生大批重型貨車滯留。陸媒與俄羅斯媒體這兩天相繼報導，內蒙古滿州里市近日進一步宣布，暫時禁止部分俄羅斯商品以非貨櫃形式經鐵路運入中國。

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯駐中國商務代表處引述內蒙古呼倫貝爾滿洲里市疫情防控指揮部第41號公告指出，當局告知俄方自2021年11月11日0時起，滿洲里鐵路口岸禁止啤酒、礦泉水、紅酒等飲品，松子、人造奶油、豆油、麵粉、食用油、植物油、糖果等食品以及冰棒、筷子、木炭、薄板等木製品和潤滑油等貨物進口。

報導稱，這份禁令將在後貝加爾斯克（Zabaikalsk）－滿洲里口岸實施。但以國際聯運貨櫃進口的貨品不在禁令之內。

陸媒觀察者網則報導，這份公告由滿洲里市新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情防控指揮部11月10日發布。公告指出，上述要求為口岸疫情防控臨時管控措施，市疫情防控指揮部將視防控形勢予以動態調整，並將另行公告。

在此之前，俄羅斯海關總署發言人8日曾表示，中俄兩國邊境口岸發生了創紀錄的重型貨車滯留情況，最大的國際汽車檢查站後貝加爾斯克-滿洲里口岸，預計有近1000輛重型卡車等待通關。

據俄羅斯衛星通訊社，除了後貝加爾斯克－滿洲里口岸，其他較小過境點也出現貨車排隊現象。從中國透過公路運送貨物的時間平均增加30至40天。

中國滿洲里市口岸管理辦公室當時則表示，因疫情影響，中國對俄羅斯口岸普遍存在出口運力下降的情況，俄方司機為保證經濟來源，紛紛選擇在口岸集結，隨時等待企業需求。司機長時間滯留每天產生一定費用支出，也導致口岸運費價格驟增，建議俄方對貨車滯留情況展開詳細調查，制定有效措施及時疏通。