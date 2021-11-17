新竹市最大圖書館分館「龍山分館」將於12月1日正式啟用，龍山分館藏書近6萬冊，有專屬的親子閱讀樓層，近600坪空間透過線條簡潔通透且流暢的木架層板，再以綠色妝點天花板，營造森林系閱讀空間。

市長林智堅指出，書籍是給孩子最貴重的禮物，他身為3個孩子的爸爸，自己也是最重視孩子的閱讀習慣養成，更致力將竹市打造成閱讀城市。

他上任以來積極增加竹市公共圖書館藏書，除明年購書經費與購書量翻倍成長，另也陸續增設香山、鹽水、金山、南寮、動物園分館、青少年分館、龍山分館等7座分館，更於新竹市稅務局、新竹市文化局演藝廳及新竹市東區柴橋社區活動中心購置3座微型圖書館，讓市民隨時隨地享受閱讀。

文化局指出，新竹市自2019年起連續3年榮獲國家圖書館「整體閱讀力表現績優城市」，並蟬聯《台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告》非六都縣市民眾每人借閱冊數之冠，堪稱全國最愛閱讀的城市之一。

市府近年除充實既有分館館藏資源外，也積極規畫推動圖書館設置計畫，陸續成立將軍村圖書資訊園區、西門自修室等閱覽空間，並積極辦理總圖書館、兒童探索館、關東客家主題圖書館、國際展演中心等特色館舍籌建工作。

而即將啟用的龍山分館，其建物原為商業大樓，隨著時代的變遷、消費習慣的改變及人口居住區域的重心轉移，商業大樓逐漸式微，但其地理位置佳，周遭有許多學校及社區，因此市府將其改造成適合民眾的閱讀空間。

龍山分館規畫2樓為兒童、親子閱覽區，也有新書及雜誌展示區；3樓為視聽閱覽、自修及討論室；4樓則為綜合性藏書區。全館可容納近6萬冊藏書，提供各年齡層閱讀，內部並建置UHF-RFID智慧型圖書管理系統、自助借書機設備、座位管理系統，提供民眾更便利的閱讀服務。