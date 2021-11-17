兩岸文教交流大受政治因素影響，陸生來台榮景不再。圖為銘傳大學舉辦陸僑生中秋餐會，學生上台演出舞蹈。(本報資料照)

蔡政府執著深信「抗中保台」，外交親美，導致台海關係深陷泥沼，甚至最沒有政治意涵的兩岸文教交流，都屢屢被官方貼上紅標籤，回顧當年研修生承諾書到近期的清華大學海峽研究院等事件，多所大學都因此教育部直接大動作發函，甚至法辦，飽受無妄之災。

教育部長潘文忠今(17)日接受網路直播專訪，論及對兩岸學術交流的態度，還有為何將清華大學海峽研究院定調成違法，潘文忠不斷強調此舉在於「把關」，並非限制，柔性溝通策略的目的，看得出來是想替自己還有政府緩頰，但實質卻是無從修補。

蔡政府扼殺學術自由等諸多作為，歷歷在目，無從抹滅，作為兩岸最大和平利基的大學交流，最後恐怕也將毀在總統蔡英文手裡。

2020年末出版的《亞洲週刊》，以總統蔡英文身穿龍袍為封面圖像，專題報導「台灣民選獨裁幕後：綠營新威權主義現象」。視覺與內容直接了當，指蔡英文已成為新威權。

而蔡政府威權的作法，不只存在於政治面，以教育領域來說，同樣能細數諸多案例，其中包含台大校長「拔管案」、阻擋陸生回台就學，還有2017年從世新大學傳出各所大專校院都簽署的研修生承諾書事件，以及近期深受討論的清華大學海峽研究院一案。

由於政治高壓手段已完全進入學術界，過去時常接受媒體採訪，並樂於評論議題的學者或大學校長，不少人更因此噤聲，深怕只要對外發表意見，就會招惹麻煩上身，小則在網路被1450網軍攻擊、肉搜，大則收到傳票，甚至觸怒政府，研究計畫拿不到補助。

潘文忠今日受訪時，不斷強調教育部尊重學術自由，問題是寒蟬效應確實已在大學校園瀰漫，與大學自主有關的一切已蕩然無存，實踐大學前校長陳振貴認為，學術自由就是人權，如此說法僅盼蔡政府三思，勿將我國標榜民主自由的價值毀於一旦。