周二美股收高，費城半導體漲幅最大。台股在台積電(2330)等權值電子股穩盤，中小電子股續攻，加上金融股上攻；今日集中市場震盪收最高，漲70點至17764點，再創本波最高價，成交值為3948億元。

美國強勁的10月零售銷售數據，加上高通拿下BMW電動車晶片訂單的利多鼓舞下，美半導體類股走揚，四大指數呈現全數上漲，漲幅介於0.15%至1.73%，台積電ADR微跌0.03%。

今早在台積電(2330)、聯發科(2454)等電子權值股穩盤，電子股主攻加上金融股助攻，開高走高，再度攻上17700點之上，盤中受到台積電跌落平盤使得指數出現震盪。但開發金、國泰金領軍金融股愈走愈高，台股臨收盤在航運本波多頭指標華航(2610)、長榮航(2618)高飛，拉抬多頭氣勢，一舉收高，再創本波反彈新高。今日尾盤台指期結算，順勢在高檔結算。

台股由台積電等電子權值股穩盤，加上國泰金(2882)、開發金(2883)等率金融股上揚，以及元宇宙、電動車等電子概念股續強；配合傳產股也有不錯的表現。台股開高後震盪，早盤最高攻上17762點，惟台積電一度跌落平盤以下，壓抑指數，一度跌到17669點，但多頭力守17700點，再度翻紅。

近期台股驚驚漲，表現優於亞股，台股連四紅；今日電子主攻，金融助攻，目前資金仍強勁，加上外資、投信連續三日買超，多方態勢延續，只是近期大漲後，部分個股震盪加劇。

短線電子權值股漲勢趨緩，但金融股接棒，台股持續驚驚漲的格局。

法人指出，目前台股盤勢維持偏多格局，惟考量短線在營收、季報公告結束之後，下半月題材性逐漸消退，且月初FOMC會議已定調本月稍晚將啟動縮減購債，資金收緊態勢確立，加上此波台股強勢拉抬過高，難免將面臨高檔獲利調節及解套壓力，仍應稍加提防高檔拉回的風險。