半導體景氣暢旺，利機(3444)今年全年每股獲利有機會站上3.5元、明年更有實力挑戰逾4元大關，總經理張宏基表示，現在看到明年封測景氣非常好，利機明年獲利成長上看15~20%，主要動能就是來自均熱片有新產能會成長5成。

張宏基認為，目前BT載板在市場的熱度雖不像ABF載板，但看到需求非常強，整體景氣狀況很好， 加上客戶的設計升級，也會吃掉產能，以往NAND過去用2~3三層板，新的應用可能會用四層板。

利機過去以供應記憶體為主，今年邏輯晶片用基板接單占比已經達到一半，張宏基談到，很多以前用ABF載板的，改變設計用六層BT板，現在看到載板接到明年6月。邏輯的部分，儘管現在記憶體有小下滑，但在此狀況下，整體BT機板供貨仍緊，預計明年第二季，一旦記憶體需求上來，到時候BT板供給會一定會更緊。

至於COF板，張宏基表示，第四季狀況不好，10月和11月差不多，預計12月會有約2成的反彈，目前客戶端還有缺料問題，缺導線架、銅材等，利機也想辦法滿足客戶需求，另外，電視面板跌價10月應該是底，從終端應用感受的到。

利機主要客戶為日月光投控(3711)、矽品等一線封測廠，今年半導體需求在疫情帶動的居家辦公、遠距教學浪潮下，各家大廠獲利均相當亮眼，利機第三季每股淨利1.1元，累計今年前三季每股淨利2.52元，單季及累計前三季淨利均刷新歷史記錄。

利機預計第四季和第三季營運水準表現類似，目前利機累計前三季每股獲利2.52元，若第三季和第四季表現相似，則預估全年每股獲利約3.5元，法人也看好，利機明年每股獲利有機會挑戰逾4元。

利機今日股價剽悍，午盤過後急拉攻上漲停，終場以48.3元漲停鎖死，也爆出逾2000張的大量。