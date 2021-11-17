台灣遊戲開發團隊星鋒娛樂Blazinger Studio挑戰100%台灣製造，集結台灣繪師及聲優共同打造兵器擬人、美少女育成RPG手遊《劍花帖》，今（17）日展開雙平台不刪檔公測，玩家將扮演身懷稀世鍛造技術的鐵匠，與「武器娘」締結羈絆，在群魔亂舞的世界中拯救眾生，發掘故事背後的真相。此外，官方還推出實驗性VTuber企劃《發聲部》，以結合遊戲元素的趣味節目，邀請玩家一起參與互動！

與多位台灣繪師打造，數十位個性多彩的武器娘

展現台灣人才實力一直是《劍花帖》團隊召集人的核心目標，與多位台灣繪師合作，透過繪師們筆下精雕細琢且獨樹一格的武器娘爲遊戲增色，其中繪製時還需要符合精心考究的設計規則，更是提高了合作難度，等待玩家們一一發掘。

與多位台灣繪師攜手打造，數十位個性多彩的武器娘

歡慶《劍花帖》公測上線，帶來各式好禮活動支援！

為了慶祝遊戲上線，並感謝事前預約玩家們的熱情支持，官方於公測期間推出一系列慶祝活動，帶來多項好禮獎勵，讓玩家的冒險旅途更加順遂！

活動一【事前預約達標歡樂送】

歡慶事前預約10萬人目標達成，登入遊戲完成新手教學，即可領取木材／金屬／獸材各1500個、寶石10個、快速鍛造材20個、養劍券10張、3星禮物5個、高級家具「隕石坑（床）」等所有獎勵，還能加碼抽MyCard點數！

活動二【勤奮的鐵匠！首週連續登入拿好禮】

開服首週送支援，即日起累積登入滿7天，即可獲得木材／金屬／獸材各2000個、快速鍛造材5個、魂石6個、隕鐵400個、普通家具幣50個。

活動三【菁英工匠召集令】

活動期間內，鍛造「武器娘」累計達指定次數，即可得到額外好禮，包括魂石85個、木材／金屬／獸材各2800個、隕鐵1600個、養劍券50張、快速鍛造材45個、飛蝗石3位、改造重置鐵鎚等，鍛造越多獎勵越豪華！

活動四【DC鐵匠大集結】

活動期間內，Discord官方伺服器達指定人數，所有玩家都可獲得獎勵！

● 達180位鐵匠：木材／金屬／獸材各500個

● 達250位鐵匠：天下武功秘笈「入門」10個、普通家具幣20個

● 達350位鐵匠：魂石4個、養劍券10張

● 達500位鐵匠：隕鐵300個、兵器強化筆記各10本

※活動詳情將以官方公告為主。

事前預約突破10萬人，解鎖豐富獎勵！

公測開服紀念活動

超實驗性VTuber企劃節目《發聲部》同步進行中

《劍花帖》官方團隊與聲優們合作推出的實驗性VTuber企劃節目《發聲部》，與一般VTuber頻道有所不同，將以互動、實驗性質的活動為主軸，讓觀眾可以透過參與式互動與聲優們一同發展頻道企劃內容與未來走向。同時也會在節目中釋出《劍花帖》遊戲開發祕辛，並定期回覆玩家們提出的問題，誠心歡迎大家一起腦洞大開、參與企劃，成為《發聲部》的一員。

VTuber企劃《發聲部》第一集

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