感謝過去1年在農業領域公共服務貢獻的大學生，新北市長侯友宜17日頒發感謝狀，感謝學生參與牛隻疫苗施打、海洋資源復育、公共空間綠化改造及即期品食物通路等計畫，侯友宜市長也致贈公共服務行動包勉勵學生，希望能與所有青年一起讓新北市更好。

這次表揚的四個公共服務議題，包含台灣大學、中興大學及嘉義大學配合國家防疫政策，在24小時內控制住牛結節疹疫情；海洋大學復育經濟及原生物種永續海洋資源、文化大學將雜亂空間改造成五股夏綠地、致理科技大學應用科技處理即期食物避免食物浪費等，大學生們利用課餘時間，主動參與公共事務，利用自己所學的專業，解決自己居住的城市眼前所面臨的問題，海洋大學花蟹復育，其技術進步與研究成果，更是躋身國際領先之列，十分難得。

侯友宜現場也致贈給大學生的公共服務行動包，選用輕巧大容量及方便攜帶的肩背包，內容包含一個頸枕，方便大學生外出能隨時休息，為了公共服務「隨時Ready、隨時行動！」。

農業局表示，青年是城市持續發展的重要資本，培育青年一直是市府重要的工作之一，近幾年農業局致力青年相關政策的推動，從「就業」與「教育」兩個層面來增加青年願意從農的意願，蘊育農業永續的種子，近年來不斷與大學USR合作，讓青年接近認識農業進而成為農業方面的業師，達到擴散與傳承的目的。