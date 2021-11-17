解封後首家健身房停業，即起「配合防疫」暫停營業2天。（圖／翻攝自World Gym官網）

本土疫情趨緩，自11月16日起放寬部分防疫措施，其中包括室內外運動時，民眾可不戴口罩，沒想到，才過一天就有健身房宣布暫停營業。對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一均表示，印度返國的境外移入案，8月20日就返台，但直到11月16日為了出國自費採檢才被驗出來，個案又到社區裡面，所以肯定有社區的足跡。不過，個案Ct值高，應是舊案。

知名健身房「World Gym」在官網公告，因新冠病毒疫情影響，台北南京店配合台北市政府防疫規定，今天下午2點起至明天（18日）暫停營業，會員可至北區他館使用。

今天新增5例境外移入個案，其中一人為40多歲台女（案16614），個案於8月20日自印度返台，沒有任何症狀，且入境後4次採檢都未檢出，直到有出國需求，在11月16日自費採檢確診，已經匡列相關接觸者2人，但個案的Ct值為35，二採陰性，因此推估是舊案。

今日外傳有健身房關閉，媒體詢問是否與此案有關？羅一鈞對此表示，因個案確實是在社區確診，應會有足跡，若有場所緊急清消，應與此案有關。