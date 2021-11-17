金門大橋主橋橋塔第1根外置預力鋼索今天進行上纜作業，象徵大橋工程進入1個全新的階段。目前實際工程進度超前達到93.76％，體現代表性地標-海上脊背風帆意象也已融入金烈水道天際線，預定明年3、4月間完工，並在7月開始通車。

楊鎮浯縣長至金門大橋主橋P48橋塔視察外置預力鋼索上纜作業情形。（金門縣府觀光處提供）

楊鎮浯縣長上午出海視察施工現況，勉勵團隊加緊腳步邁向最後階段的里程碑，在著重品質、安全要求下，盡快完成這座海內外鄉親盼望數10年，具有歷史性意義的跨海大橋。

金門大橋體現代表性地標-海上脊背風帆意象已融入金烈水道天際線。（李金生攝）

縣府工務處說明，金門大橋CJ02-2C標接續工程前於2016年11月28日由東丕營造以59億5385萬元得標，同年12月28日開工，原訂2021年12月完工，但因受地質差異、冬季天候及海象惡劣、新冠疫情2級警戒等因素影響，預定2022年7月完工通車。

金門大橋深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業情形。（金門縣府觀光處提供）

縣府表示，截至2021年11月上旬，預定工程進度93.44％，實際工程進度93.76％，目前本工程重點工項為深槽區橋塔施工與上構節塊吊裝作業，縣府與代辦機關交通部高速公路局持續督促廠商在注重品質、施工安全2大前提下，全力推動金門大橋早日完工。