高鐵宜蘭站交通部原本規畫四城、宜蘭（宜蘭火車站）、縣政中心、羅東等4站址，交通部在今天（17日）提出位於縣政中心以南、蘭陽溪以北的「地方折衷案」，部長王國材認為新案「大家意見比較少。」會做更詳細的評估，宜蘭站址會努力在年底前拍板。

宜蘭縣除了高鐵延伸宜蘭外，還有鐵路高架這項重大建設，但交通部規畫的4案中，僅最北的四城、最南的羅東不影響鐵路高架，設在宜蘭站會延宕40個月、縣政中心28個月鐵路高架期程。

原先表態支持宜蘭站的宜蘭市長江聰淵，今天也強調，鐵路高架在宜蘭談了30多年，縣民的需求不輸給高鐵延伸宜蘭，在不影響鐵路高架期程的前提下，他不會堅持設在宜蘭站。

「地方折衷案」路線長度59.3公里，工程經費1880億元，路線繞行人口密集區外側，不與鐵路高架共構，因此不影響鐵路高架計畫進度，站址會與未來鐵路高架後設立的台鐵宜蘭新站互通。

縣議員楊弘旻等人，認為這種方案可行性高，「原則上能接受。」縣長林姿妙說，交通部的新方案「是廣義的縣政中心」，交通部的5個方案他們都看過了，希望中央趕快核定，讓宜蘭交通順暢，東西南北能平衡發展。

雖然高鐵宜蘭站落在何方尚未確定，但王國材認為，地方折衷案「大家意見比較少」，如設在該處也會叫做高鐵宜蘭站，不會叫做「折衷站」，會再針對該案做更詳細的評估，並一一拜訪各鄉鎮市公所，讓大家的歧見愈來愈少。

王國材說，高鐵延伸宜蘭是行政院與府方的共識，蔡英文總統、蘇貞昌院長都很支持，是一定要做，對宜蘭來講是百年的建設，希望能早日成真。