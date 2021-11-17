台北市日前三讀通過《台北市重陽敬老禮金致送自治條例》，恢復發放敬老金，北市府隨後對外表示會在30天內提覆議。台北市長柯文哲更稱，藍綠兩黨從未在議題上合作，如今卻在敬老金議題上團結一致，實在太奇怪，讓他嚇一跳。不過，北市現已推出「敬老愛心儲值金」回饋計畫，自15日起至12月31日止，持北市敬老愛心卡至四大超商或美廉社「嗶」卡，即會儲值1500元現金到卡片內。

台北市長者及身心障礙者在新冠肺炎疫情三級警戒期間，無法出門使用每月480點的福利點數，市府推出「敬老愛心儲值金」回饋計畫，今年12月31日前，北市核發有效的敬老愛心卡皆能領到儲值金1500元。而儲值金能到任何使用悠遊卡支付的商店消費，且無使用期限。

不過，在開放領取的首日(15日)上午陸續傳出部分長輩及身心障礙者靠卡後無法儲值，社會局緊急盤點資訊系統內合格卡號後，有近1萬筆的合格卡號缺漏。北市社會局局長周榆修表示，已全面補正缺漏卡號，因補正缺漏卡號系統需要作業時間，17日上午9時就可靠卡儲值1500元，造成部分民眾第一時間無法靠卡儲值，社會局致上歉意。

至於到底要如何拿到這1500元呢？以下為《中時新聞網》特別整理相關重點：

★誰可以領？

1.持110/12/31前台北市核發有效之敬老卡【長者：45/12/31(含)前出生、原住民：55/12/31(含)前出生】

2.持110/12/31前台北市核發有效之愛心卡

★去哪裡領？

持敬老卡、愛心卡至全台4大超商、美廉社櫃台「嗶」卡

★什麼時候領？

110/11/15至110/12/31

★哪裡可以用？

儲值金能到任何使用悠遊卡支付的商店消費，且無使用期限，此外市府更與近5000間商店合作，成為「敬老愛心友善商店」提供優惠，鼓勵民眾多至商店消費振興經濟。