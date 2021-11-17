永豐金(2890)今(17)日召開第三季法說會，永豐金控總經理朱士廷表示，受惠於銀行子公司生息資產持續擴張，證券子公司經紀手續費收入的強勁成長，今年前三季稅後盈餘127.9億元，較去年同期大幅成長38.5%，金額創下歷年同期新高，此外，累計今年前十月自結稅後盈餘達137.1億元，年增率33.3%，金額已超越歷年全年紀錄，創歷史新高。

永豐金控第三季自結淨收益122.4億元，較去年同期成長13.2%；稅後盈餘達42.0億元，較去年同期成長17.1%。累計前三季稅後盈餘127.9億元，較去年同期成長38.5%，每股盈餘1.13元，年化ROE 10.84%，每股淨值14.16元。

永豐銀行2021年前三季自結淨收益237.6億元，較去年同期成長10.6%，稅後盈餘90.3億元，較去年同期成長18.4%，永豐銀行總經理莊銘福表示，利息淨收益因孳息資產量率皆升而續創新高，手續費淨收益在財富管理及放款的帶動下亦創新猷，較去年同期成長4.5%。資本水準強健，第三季底合併資本適足率15.39%，第一類資本適足率12.36%，普通股權益資本適足率10.94%。

永豐金證券2021年前三季自結淨收益106.7億元，較去年同期成長45.7%，稅後盈餘37.0億元，較去年同期成長88.0%，金額亦超越歷史全年最高獲利，年化ROE 16.33%。永豐金證券總經理江偉源表示，相較於去年同期，證券的經紀業務市占率提升0.15%、融資餘額成長80.8%，帶動穩定性收入達95.0億元，較去年同期成長45.1%，台股經紀與複委託市占率皆持續增加，穩定性獲利逐年提升。

朱士廷表示，永豐金控獲利的持續推升主因就是策略執行成效顯現，未來將持續深化營運策略，迎戰充滿挑戰的環境。