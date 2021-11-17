中信兄弟16日作客新莊面對富邦悍將，9局下兄弟投手教練佛斯特因抗議好壞球判決遭主審驅逐出場，但他並未立即離場並持續與主審抗議，17日聯盟做出懲處，合併罰款2萬元。

昨天9局上打完兩隊仍戰成0比0，9局下富邦無人出局一、二壘有人，兄弟投手蔡齊哲繼續面對范國宸時，一顆內角球沒受到主審蘇建文青睞保送打者，形成無人出局滿壘危機，佛斯特走上場喊暫停換投。

走上投手丘後佛斯特持續朝主審飆罵，主審第一時間給予警告後遭驅逐出場，但他又持續向主審進行抗議，遭到主審二度驅逐出場。

今天聯盟做出決議，聯盟例行賽違規懲處說明：

針對110年11月16日聯盟例行賽新莊球場中信兄弟對戰富邦悍將賽事，第9局下半中信兄弟投手教練佛斯特因抗議好壞球判決遭主審驅逐出場，聯盟決議懲處如下：

依聯盟規章球團隊職員違規懲罰規定第14條規定，「凡遭裁判驅逐出場之人員，處罰款1萬元，並應立刻離開場內...」；佛斯特教練遭驅逐出場後未立即離場，持續向主審進行抗議，遭主審再次驅逐出場，合併懲處罰款2萬元。