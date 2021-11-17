高市三民區民族國小旁正興建30樓高豪宅，但工地施工頻傳噪音，影響師生上課長達半年，該校家長會憤而向高市議員康裕成陳情，康今（17）日在議會質詢問市長該如何解決？陳其邁表示，若施工單位本周沒提出具體改善方法，下周一就停工。

康裕成指出，民族國小家長會向她陳情，旁邊有個工地持續施工半年，但教室跟工地只隔一條小巷，整排20間教室飽受噪音困擾，環保局到場檢測卻測不到噪音，但離開後噪音又來，讓師生及附近住戶直呼「吵死了」。

高市民族國小家長會向高市議員康裕成陳情，抱怨學校旁大樓工地施工噪音嚴重影響學生受教權。（柯宗緯翻攝）

康裕成指出，上周已聯繫工務、環保、教育等局處商討後續解決事宜，環保局12日在學校裝欄杆設微型感測器，結果連續5天都測到噪音超標，但該工地基地2155坪，要蓋30層高樓，不知還會吵多久，讓學生受教權受損，家長也快瘋了。

校方與工地本周五將召開協調會，陳其邁今說重話，他指出，企業必須負起社會責任，希望這周能提出具體改善方法，並符合噪音相關規範，否則下周一就停工。

環保局表示，12日已與學校、工地現地會勘，在學校裝設微型空噪感測器，測出日間分貝在50到80，超過日間標準60分貝，但由於微型感測器主要做監測管控，無法當成告發依據，只能提供工地施工工法參考，後續工務局也將輔導裝設噪音帆布。