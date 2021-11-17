海軍參謀長蔣正國上午在立院國防委員會表示，海軍自民國84年就開始用魚叉飛彈，也建立三級維修能力，美方該釋出的也釋出了，這次採購岸置魚叉飛彈系統，一則因談工業合作時間會很長，二則，更機敏的美方也不會同意釋出，因此，這項軍售案沒有談工合。立委問，以後軍售案是否都不談工合了，國防部副部長王信龍說，不會。

立院預算中心報告指出，岸置魚叉飛彈購案，國防部以「籌建時間急迫性及節省國防預算」為由，規畫不實施工業合作，創下首例。軍購案本來規定須有工業合作協議書，匡列軍購價款40％，折換「工合點數」(美元點)的制度；軍方官員說，為有效運用工合資源，以後「談多少、做多少」的務實方案，期以合理軍購預算引進高階技術，達成國防自主目標。

據報告指出，海軍採購「魚叉飛彈海岸防衛系統」案，於110年度2度修訂整體獲得規畫書，將原二階段採購修正為一階段辦理，採購 數量由32套增為100套，並將計畫總經費由原523億餘元調增為866億餘元。