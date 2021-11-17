知名女星郭雪芙曾是女子團體「Dream Girls」成員之一，擁有精緻五官和性感身材，跨足戲劇圈後累積了不少作品，擁有大批死忠粉絲，她也時常會在IG分享美照，日前她曬出小露美背的仙氣照片，回眸一笑的模樣讓粉絲全都暴動，吸引上萬名粉絲朝聖。

郭雪芙上傳一張身穿白色露肩洋裝的照片，不僅露出直角肩，整片白皙裸背也一覽無遺，她站在草原中回眸一笑，一雙電眼搭配甜美笑容，仙氣十足的模樣瞬間電翻一票粉絲，儘管文內沒有任何內容，照片曝光3小時後還是引來將近2萬人按讚。

網友紛紛留言直呼，「這篇是美到沒話說」、「女神」、「美」、「真的太美」、「這張照片漂亮」、「好漂亮呀」、「芙水尬」、「這張超美的啦」、「這張照片好看」、「雪芙好漂亮」、「正翻」、「好美喔，仙氣滿分」、「哇〜〜太漂亮了」、「也太太太美了吧！」、「好美，天生女神」。

郭雪芙曾連續兩年蟬聯FHM台灣百大美女冠軍，IG擁有104萬粉絲追蹤，7月時才再度登上PTT表特版，被網友稱讚顏值越來越高，還有認識她家人的網友爆料，郭雪芙從國中外型就很亮眼。