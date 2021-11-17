從家居風水的角度來看，鏡子屬於陰寒的風水物，如果使用得當可增福增運，反之則損福破運，所以擺設時的禁忌不少。運勢命理老師艾菲爾列出7項鏡子擺放的禁忌，家中陳列鏡子時一定要注意擺放位置，擺放在廁所前甚至可能影響男主人性功能，要特別當心。

▍1.鏡子正對大門

從風水學角度來看，鏡子是將事物反射、阻擋之物，如果正對大門，就會將福氣擋在門外，也會將財神爺嚇跑，使得財福無法順利進家門，影響財運及事業運勢。

▍2.鏡子正對房門

門有門神，鏡子也有鏡神，如果讓鏡子長期對著自己的房門，也會嚇跑門神，一旦失去守護神，房間內就容易聚集陰氣，讓人運勢低落，精神不濟。

▍3.鏡子正對睡床

鏡子在五行屬金，擺放的方位會直接影響到夫妻間的關係，假如鏡子正對著睡床，可能導致夫妻感情不合，常有爭執，還容易招來第三者。

▍4.鏡子正對廁所

鏡子正對廁所，容易讓人在處理事情時鑽牛角尖，同時會使健康運低落，尤其對於家中男主人的性功能影響最大，女主人也容易引起婦科疾病。

▍5.鏡子正對馬桶

馬桶是污穢之氣的來源，如果鏡子正對馬桶，會反射出裡面的污穢，使房子中的氣場混濁，影響居住人的健康運勢。

▍6.鏡子正對瓦斯爐

風水中爐灶就是家中女主人的象徵，鏡子反射出瓦斯爐，就會產生廚房裡有兩組爐灶的錯覺，如果出現這樣的現象，容易讓男主人陷入桃色陷阱，身邊出現狐狸精誘惑。

▍7.鏡子正對書房

書房是文昌的地盤，也是讓人專心靜心的地方，鏡子直射容易使書房裡的人心神不寧，讀書容易分心，阻礙學習。

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