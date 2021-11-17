光洋科新任董事長王炯棻（右）17日親上火線反擊公司派的指控，強調沒有台鋼的專業技術，光洋科怎麼可能成為台積電的供應鏈之一。左為光洋科新任總經理、台鋼航太積層製造公司董事長吳柏成。（黃世麒攝）

光洋科新任董事長王炯棻17日親上火線，手持合約書反擊公司派的指控。（黃世麒攝）

光洋科新任董事長王炯棻（中）17日親上火線反擊公司派的指控。（黃世麒攝）

光洋科經營權之爭，有不明人士刊廣告控台鋼「禿鷹」？光洋科董座怒提告。(中時資料庫)

靶材大廠「光洋應用材料科技公司」發生經營權紛爭，光洋科新任董事長王炯棻、總經理吳柏成不滿最近有人以「光洋撐傘團」名義，連續刊登報紙廣告誣指光洋科法人股東台鋼為「禿鷹」17日下午到台北地檢署控告「光洋撐傘團」涉嫌公然侮辱罪、加重誹謗罪。

王炯棻與新任光洋科總經理、台鋼航太積層製造公司董事長吳柏成17日另舉辦記者會，說明光洋科能夠進入台積電供應商，是台鋼盟旗下的富達航太公司成功開發半導體關鍵銅合金靶材，協助光洋科突破2項重要技術瓶頸，顯示台鋼盟是讓光洋科成長茁壯的重要推手。

王炯棻等人在記者會中提出台鋼董事會記錄、錄音、移交清冊等證據，證明台鋼沒有突襲搶經營權，並稱光洋科前董事長馬堅勇在無法提出任何有利證據，只能不斷以空泛的口號訴求，除了誣指台鋼為禿鷹，也不斷拉台積電背書，強調個人光環才得以進入台積電供應鏈。

王炯棻、吳柏成說明光洋科進入台積電供應商，並不是靠馬堅勇一人，而是台鋼在光洋科打進台積電高階產品的最後一哩路，提供關鍵的技術協助。

光洋科公司強調，為揪出躲在廣告後散布不實流言之人，並維護台鋼暨董事長王炯棻名譽及信用，王炯棻今到台北地檢署提出刑事告訴，請台北地檢署積極查辦，勿枉勿縱。