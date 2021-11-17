女星翁馨儀2013年帶球閃嫁張菲次子張少懷，被部分網友嘲諷為錢結婚，還不看好他們；8年過去了，夫妻倆現育有一對兒女，感情依舊很甜蜜，有網友好奇翁馨儀當初為何願意結婚，對此她毫不閃躲地全說了。

翁馨儀婚前是新生代演員，事業正要起步時，因懷孕選擇走入婚姻，逐漸轉型為網路紅人，時常分享家庭生活，IG吸引7.7萬粉絲。她每個月都會開放網友問答，被問到如何認識張少懷、想跟他結婚的原因以及提升自我的方法，翁馨儀認真地回覆：「會想進入另一個階段，是因為熱戀同時，他還給了我完全準備好的那種安穩、安定感」，她說這已經不只是愛情，還包括他的個性和遇到事情的處理方式，「讓我覺得我願意賭在這個人身上」。

至於提升自我的秘訣，翁馨儀率性地表示不會刻意去做，但會看書、嘗試學習未知，以及多與不同人聊天增廣見聞、不逃避任何事情，能促進思想上的進步，同時公開最初跟張少懷合作短片《愛在思念中》的影像，笑說：「給你們回顧一下10年前剛認識的我們，沒想到和現在日常差不多。」

事實上，翁馨儀之前開直播化妝時，就氣憤地表示很討厭被說為了錢結婚，強調娘家沒有不有錢，自己是獨生女，爸爸對她很好，而且結婚8、9年來，沒拿過老公的零用錢，認為世界上的有錢人很多，要比是比不完的，做為晚輩如果整天只想著要拿長輩的錢，就會變得很遜很弱。