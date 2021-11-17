創源生技(4160)長期投入胚胎染色體篩檢，市佔率逾6成，積極導入獨步全球以miRNA為生物標記的生殖醫學檢測技術，抓出反覆流產原因。響應人工生殖補助政策開跑，宣布率先推動獨家試管嬰兒追蹤計畫，收檢胚胎數大幅成長，接續納入國際醫學會指引與各國醫界專家建議，強化齊全的孕產前高科技檢測服務。

創源生技長期專注生殖醫學與產前精準檢測，服務全台90％生殖醫學中心，PGT-A市佔率達全台總收檢數64.1％，服務累計144萬客戶，平均每年服務涵蓋全國約5成新生兒。儘管2021年1~9月國內出生數下降，創源檢測數仍成長6％。

創源生技表示，近十年人工生殖治療人數增加近5倍，每年有近萬名試管嬰兒誕生；試管過程中，胚胎錯誤植入時間，可能就是試管失敗的主因之一。若備孕中再加入新一代子宮內膜容受性檢測(MIRAR)，便可精準推算出個人最適宜的胚胎植入時間點，不浪費寶貴胚胎，也提升著床成功率。

MIRAR為奎克生技研發之一項領先全球的嶄新技術，運用精準分子生物檢測技術，檢測子宮內膜容受性相關的miRNA生物標記群的表現狀況來判斷子宮胚胎最合適的著床時機，穩定性高，檢體只需紅豆大小，對子宮傷害降到最低，有助找出植入最佳時間。目前大陸、新加坡、印尼、泰國、越南、馬來西亞、西班牙、美國等國都廣為應用miRNA技術。

響應政府擴大輔助試管輔助，創源推出「試管嬰兒孕產期追蹤計畫」，從孕前檢測到產前的SNP羊水晶片、NIPT非侵入式檢測，都協助孕期每個階段更完善的追蹤。其中，引進國際普遍使用的高解析SNP羊水晶片，比起傳統分析解析度靈敏性更高、檢測用時更短、也不受細胞培養等限制，還可偵測到雜合性缺失。