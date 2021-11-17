美國10月消費者物價指數創下30年來新高，引發市場對高通膨衝擊經濟的擔憂，有「債券天王」之稱的傳奇投資者Bill Gross就重砲批評聯準會，寬鬆貨幣政策已讓股市、虛擬貨幣等金融市場陷入令人擔憂的狂熱，投資者處在夢境當中相當危險，總有一天，金融體系將會因此崩潰。

Financial Times報導，知名投資管理公司PIMCO創辦人Bill Gross談到寬鬆貨幣政策的問題時，透露他的憂心，「央行的超寬鬆政策導致股票、虛擬貨幣等一系列市場，出現令人擔憂的興奮情緒，投資者現在生活在夢境之中。」

Bill Gross直言低利率支撐起投資者的美夢，但一切都相當危險，「如果不提高利率、不縮減龐大的債券購買計畫，整個金融體系可能會崩潰，因為人們將停止儲蓄，總有一天，也許幾年甚至幾十年，這個體系會崩潰，因為資本主義依賴儲蓄與投資。」

由於美國10月消費者物價指數（CPI）月增率0.9%、年增6.2%，增幅寫下30年來新高，使得批評聯準會經濟政策過於消極的檢討聲浪不斷。

對此，Bill Gross認為，通貨膨脹不會一直保持在與目前相同的高水準，「有很大的機率會高於聯準會的2%目標，且聯準會主席Jerome Powell被金融市場束縛，因此他將不再購買債券，明年則會逐漸升息。」