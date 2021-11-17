王永川。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

王壽與妻子邱鸞嬌（王寶宗提供)

莫永崇。(文資處提供／曹婷婷台南傳真)

金登富。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

作家趙岳山（筆名紀剛）。（趙婷提供）

台南歷史名人再添7人！台南市文化局今年度歷史名人審議，新增全台知名度最高的農民「崑濱伯」為技術類名人，技術類還有王永川、莫永崇，宗教類有喬治．干治士、王壽、金登富，文學類有趙岳山，全市歷史名人已達234位。

此次新增歷史名人包括今年2月辭世的黃崑濱（1928-2021）。「崑濱伯」黃崑濱為台南後壁農民，2004年因紀錄片《無米樂》而成名，2006年種植益全香米（台農71號）參加第4屆全國稻米品質競賽，得到稻米品質的冠軍，2007年獲選入十大經典神農暨模範農民，2016年獲蔡英文總統延聘為國策顧問。

王永川（1932-2020）生於台南中西區，是台灣傳統工藝小木作重要匠師，為「永川大轎」創立者；2010年經台南市政府登錄為傳統藝術「神轎製作」保存者，為工藝界國寶級人物。

莫永崇（1930-2020）出生於雲林縣林內鄉，後定居關廟，推廣教導竹編技藝，2000年獲行政院「資深文化人」獎座，2009年獲南瀛藝術文化貢獻獎，2010年獲台南登錄為「莫永崇竹編工藝」技藝保存者。

喬治.干治士（George Candidius 1597-1647）出生於德國，為荷蘭聯合東印度公司派駐來台首任牧師，學習台灣平地原住民的新港社語言，以拉丁字拼音文字撰寫在地語言，開辦學校，教育在地人改信基督教，並促使荷蘭聯合東印度公司及傳教士開始重視在地原住民文化交融。1873年，英國來台的甘為霖牧師把日月潭命名為「干治士湖」，紀念這位文化先驅。

王壽（1920-2014）出生於嘉義縣布袋鎮，為南化一貫道寶光玉山聖堂創辦人，繼而建設玉山寶光塔、寶光聖堂，致力為一貫道爭取合法化的王壽，1976年曾被調查局以叛亂嫌疑逮捕，裁定感化教育。1994年獲頒華夏獎章、1998年獲選全國好人好事代表，2004年政府以白色恐怖賠償，回復其名譽。

金登富（1933-2006）出生於台南將軍，集功德道法科儀、書法、詩作、繪畫、糊紙、花燈、藝閣製作於一身的道長，為知名道長大法師。趙岳山(1920-2017)筆名紀剛，遼寧遼陽人，近代著名作家，著有《滾滾遼河》等書。《滾滾遼河》被列為四大抗戰小說之一，並獲第5屆中山文藝獎小說類首獎。

台南市歷史名人分為藝術類、文學類、學術教育類、政治類、醫療類、經濟類、宗教類、技術類等8大類別，其中，藝術類27位、文學類43位、學術教育類35位、政治類59位、醫療類17位、經濟類24位、宗教類22位、技術類7位。