立委蔣萬安質疑，衛福部長陳時中過去說開放混打要有科學證據，為何現在沒有相關試驗就開放高端混打。（圖取自國會頻道）

高端疫苗混打政策上路，外界質疑安全性未經證實，不同疫苗接種恐加重不良反應。衛福部長陳時中今天赴立法院社福及衛環委員會備詢，被立委蔣萬安詢問此事時多次表示「專家無異議通過」。

陳時中今天多次被問及高端疫苗混打政策的決策關鍵，表示目前尚無相關試驗佐證，但依據ACIP專家討論認為安全性沒有問題。但蔣萬安進一步詢問ACIP會議討論內容，陳時中未正面回應，僅不斷強調「專家無異議通過」。

蔣萬安舉出今年7月中的報導打臉陳時中，「當時大家詢問混打開放的可能性，你的回應是「任何藥物都有一定的副作用，多接種一種不同性質疫苗，就多一種出現副作用的可能性，一定要有科學證據才會開放」，質疑為何尚無科學證據就開放高端混打。

陳時中回應，試驗是針對有效而做，看疫苗混打效果有沒有比較好。但蔣萬安強調「安全性也一樣，民眾需要得到保證」，陳時中則表示，每一個疫苗單獨的安全性都是被驗證過的。

蔣萬安認為，高端疫苗目前僅被少數國家認可，指揮中心早該規劃因應措施；當時有人提出這樣的疑慮，有可能影響國人出國權益，政府卻說與事實不符，直言「為何要欺騙民眾？」而陳時中聞言竟表示「要不然委員有什麼更好的方法？」

立委高虹安則詢問陳時中，政府花費40億元採購500萬劑高端疫苗，截至11月14日已放行371萬劑，已施打140萬劑，剩下的近130萬劑可否暫停交貨？陳時中回答「目前已經交貨得差不多了」，都在檢驗封緘中。

高虹安追問，這130萬劑高端疫苗該如何處理？如果捐助友邦國家，又沒有取得緊急授權（EUA），作為第三劑加強針也要等6個月以後，時機未到。陳時中表示，未來很多疫苗都會面臨這種情況，我們採購的所有疫苗數量，早就超過150％的涵蓋率。

陳時中說，未來如果國內有需要就繼續用，國外有需要就捐贈出去，但高虹安認為高端沒有取得他國EUA，即使要捐也沒去處；陳時中回應，希望世界衛生組織（WHO）的團結疫苗試驗能夠早日成功，但又強調這並非自己可以操作的，會積極尋找可以捐贈的地方。