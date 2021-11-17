瑪莎拉蒂3煞打人案，引起各界群起嘩然！市議員擔心台中成為「球棒打人無罪」的城市。國民黨市議員黃健豪今天質詢說，挑釁行兇的3人除應負起刑事責任外，警方、環保及衛生局應依法告發違規停車、亂丟菸蒂及未戴口罩等罰則共12萬元，讓外地人沒事不敢到台中市趴趴走。市府強調，各局處將依法告發。

黃健豪指出，7日深夜在台灣大道發生車禍竟釀成集體圍毆，導致男大生重傷送醫的重大社會案件；瑪莎拉蒂車主等3人皆依殺人未遂等重罪收押禁見。

黃健豪說，當天除直接涉及圍毆3人外，兩車同夥依照行車紀錄器影像明確的顯示，已經有「違規停車」1萬4400元、「亂丟菸蒂」6000元共3人1萬8000元、「未戴口罩」最高可罰1萬5000共6人9萬元違規事實，他直接向市府具名檢舉，請警察局、衛生局、環保局須依法開罰。

黃健豪表示，他要讓這些「少年仔」知道原來打架成本那麼高，也要讓他們知道這樣行為「很掉漆」、「很見笑」，打人就是那麼花錢丟臉！我也要求市府要嚴格執行包括：「全面掃除暴力專案」、「淨樓專案」、「取締改車噪音」等3大專安，除還台中安寧，也設法讓民眾重拾市府對整頓治安的信心。

警察局指出，第六分局已著手查證相關影像畫面，依據相關交通違規事實，依法製單舉發；另針對民眾亂丟菸蒂或未戴口罩的事實認定及裁罰，警察局第六分局會持續蒐集相關違規事證，再分別函請市府環保局及衛生局依法裁處。

環保局說，有關民眾提供新聞影片反映瑪莎拉蒂行車糾紛案件當事人隨意棄置煙蒂一案，經環保局檢視影片確有違規行為，已於16日函請市府警察局提供行為人基本資料，將依違反廢棄物清理法第27條第1款規定告發處分，可處新台幣1200元以上、6000元以下罰鍰。

衛生局強調，未依規定佩戴口罩者，將處新台幣3000元至1萬5000元。有關該案件是否違反傳染病防治法，將依案件發生的場域及事實，依照市府今年5月21日公告，續由場域權責主管機關釐清後進行裁處。

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363