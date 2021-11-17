澎湖診所搶一步「AZ混打莫德納」 指揮中心：已通知停止接種 15:052021/11/17 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心今才剛宣布明天起已經接種第一劑AZ疫苗者，可以進行混打莫德納或是BNT疫苗意願登記，但有民眾投訴有診所早就搶先一步開跑。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今天才剛宣布明天起（11月18日）已經接種第一劑AZ疫苗者，可以進行混打莫德納或是BNT疫苗意願登記。但有民眾投訴有診所早就搶先一步開跑。指揮中心今天表示，初步了解共有15人。 對於澎湖傳出已經開放混打，指揮中心發言人莊人祥表示，初步了解，是診所誤解了指揮中心發的公文。 目前有15人接受了「AZ＋莫德納」，衛生局已經緊急通知診所停止混打，並澄清公文內容。會不會對該診所處罰，由地方衛生局衡量。 莊人祥稱高端是「加打」 柯文哲酸：0＋N等於N 看完高端追加2劑政策 美女發言人嗆蔡政府：都不需要負政治責任？ #診所 #混打 #指揮中心 #AZ #莫德納 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 15輪97萬人可混打 拚年底2劑覆蓋率6成 04:102021/11/17 生活新聞 首批「高端四劑戰士」人數曝光 陳時中：混打這款疫苗的最多 12:112021/11/17 生活 疫苗接種間隔時間縮短 BNT、莫德納滿4周可打第2劑 14:222021/11/17 生活 高端追加2劑若出事 陳時中：我無法負責 04:102021/11/17 生活新聞 柯文哲批高端混打「不負責」 陳時中冷回：政務官有政治責任 09:382021/11/17 政治 八大行業開放議員要求全面帶小黃卡 台中衛生局：依法執行否則告發 14:562021/11/17 生活 高端重打陳時中挨轟擺爛不負責 王鴻薇酸：要「愛國手臂」情何以堪 14:382021/11/17 政治 第15輪混打何時宣布？陳時中：今天或明天 10:182021/11/17 生活 15輪疫苗接種 開放混打 04:102021/11/17 財經要聞 陳建仁訪歐獲禮遇 打高端也能入境 04:102021/11/17 焦點要聞 國內首份混打報告出爐 這組合抗體勝2劑AZ 14:292021/11/17 生活 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 高端混打安全性沒問題？陳時中跳針回應這句話 - 生活 混打只有1天機會 明上午10至16時開放登記 資格曝光 - 生活 張綱維盼和解、遠航復飛 民航局長：不存在和解問題 - 生活 國內首份混打報告出爐 這組合抗體勝2劑AZ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。