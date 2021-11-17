中央流行疫情指揮中心今天才剛宣布明天起（11月18日）已經接種第一劑AZ疫苗者，可以進行混打莫德納或是BNT疫苗意願登記。但有民眾投訴有診所早就搶先一步開跑。指揮中心今天表示，初步了解共有15人。

對於澎湖傳出已經開放混打，指揮中心發言人莊人祥表示，初步了解，是診所誤解了指揮中心發的公文。

目前有15人接受了「AZ＋莫德納」，衛生局已經緊急通知診所停止混打，並澄清公文內容。會不會對該診所處罰，由地方衛生局衡量。