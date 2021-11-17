輝瑞公司周二宣布其實驗性的抗新冠病毒口服藥已經向美國申請使用授權。在臨床試驗中，對於面臨重症風險的成人而言，該口服藥能將染疫住院和死亡機率降低89%。

輝瑞表示已經向美國食藥管理局（FDA）提交名為「Paxlovid」新冠口服藥物的緊急使用授權（EUA）申請，所提交的文件包括輝瑞所做的臨床試驗數據。

在對抗這場大流行病上，此款口服藥物可能成為一種極具成功希望的新武器，可作為在染疫早期預防住院和死亡和居家療法，而在那些較難取得疫苗或疫苗接種率低的國家和地區，也可能成為重要的抗疫工具。

目前尚不清楚美國監管機構何時會對輝瑞的申請作出裁決。

默沙東（Merck & Co）和Ridgeback Biotherapeutics也正在開發一款名為「莫納皮拉韋」（molnupiravir）的抗新冠病毒口服藥，且已在10月11日完成EUA的交件。

美國食藥管理局將11月30日召開專家諮詢會議審議這項申請，一般認為過關的機率很高，莫納皮拉韋應該能在今年內推出。

輝瑞執行長Albert Bourla表示：「我們將盡快採取行動，努力將這種具潛力的治療方法交到患者手中，在申請EUA方面，我們期待與美國食藥管理局及世界各地的其他監管機構合作」。

輝瑞表示，該公司已經開始在英國、澳洲、紐西蘭和韓國等數個國家提出使用授權申請，也計畫向更多國家提出申請。

輝瑞此前曾表示，預計到下月底將生產18萬個新冠口服藥療程，而到2022年底可生產至少5000萬個療程。

此外，該公司在周二早些時候宣布，將透過與國際公衛組織「藥品專利池」（Medicines Patent Pool）達成的授權協議，允許學名藥廠生產其新冠口服藥「Paxlovid」，供應全球95個中低收入國家。

此外，美國食藥管理局周二表示會「盡快」審查輝瑞要求為所有成年人接種新冠疫苖加強劑的授權申請，《紐約時報》報導，該監管機關最快可能在周四批准。

之後美國疾病管制與預防中心（CDC）將在周五召開專家會議，討論擴大輝瑞新冠疫苖加強劑的接種資格。目前只有高危等特定族群才能接種第三針。