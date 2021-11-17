聯發科(2454)今年營運大爆發，研調機構IC Insights就預估，聯發科今年營收年增上看6成、增幅僅次於AMD。

研調機構IC Insights最新報告預估，聯發科受惠於網通晶片產出大增，今年營收將可年增六成，增幅僅次於AMD。AMD因在數據中心處理器端市占率的明顯提高，今年營收可望成長65%，年增幅度在全球前25大半導體廠中居冠，再者，就是台灣聯發科，營收年成長幅度為60%，排名位居第二，而聯發科也正在台積電(2330)採用4奈米投片，生產5G SoC旗艦晶片。

其他大廠部分，IC Insights表示，英特爾今年因客戶端在長短料的限制下僅少對其CPU的採購量，致使今年營收將下滑1%，另外索尼則因新冠疫情在東南亞擴散，致使半導體供應斷料，連帶導致遊戲機銷售不如預期，今年營收將年減3%。

IC Insights表示，在新冠疫情衝擊下，遠距工作、遠距教學等遠端視訊需求大起，帶動今年全球半導體晶片出貨年增20%，ASP提到3%、產值增加23%，而今年全球半導體產值的增漲幅度，會是2010年以來第二高。

此外，IC Insights也點到，為確保晶片穩定供應，Sony計劃與台積電(2330)合作在日本設立晶圓廠生產晶片。

聯發科本身預估，今年全年營收年增幅估達52%，且在產品組合持續優化，毛利率也將逾46%。

聯發科在2021年台灣企業永續學院主辦的「台灣企業永續獎」中，蟬聯最高榮譽「台灣十大永續典範企業獎」及「企業永續報告獎」白金獎，並同時囊括「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」及「資訊安全領袖獎」單項績效類殊榮。