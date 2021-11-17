因應電動車趨勢，宏碁集團旗下建碁AOPEN（3046）致力充電樁應用發展，近期再獲美國大型獨立充電樁服務商VOLTA Charging訂單；建碁旗下無風扇寬溫高階機種DEX5550-W作為充電樁控制主機，建置於VOLTA Charging充電樁內提供長時間穩定效能，即日起至2022年第一季將持續穩定供給。

建碁10月單月營收2.64億元，年增112%；前10月營收突破20億元，達20.63億元，創歷年同期新高，年增56.9%；今年前三季稅後盈餘0.976億元，EPS為1.37元。

全球暖化議題使電動車成為近年來最受關注的產業之一。美國三大車商計畫提高電動車普及率，以2030年達到總銷量的40%至50%為目標，廣設充電樁成為美國重要基礎建設項目。VOLTA Charging為美國深受電動車主喜愛的大型獨立充電樁服務商，目前將逐步導入各州新設充電樁站點，並多為7天24小時運營的全戶外應用設備，需對抗溫差及防止異物入侵等環境干擾，亦是設備的最大挑戰。

經過實地多站點測試，建碁AOPEN的無風扇寬溫高階機種DEX5550-W可提供長時間穩定的數位播放，同時兼顧充電運作。建碁工業電腦產品事業處崔至誠處長說：「建碁DEX5550-W可提供在零下20度C到60度C溫度區間內長時間穩定運作，多I/O串口提供Kiosk與周邊設備連接需求，鋁擠設計的無風扇機體使系統有效散熱並維持長時間運作，同時避免落塵汙染與異物吸入造成故障。建碁AOPEN高效能工業電腦及技術服務贏得客戶的肯定、再獲訂單。」

建碁AOPEN無風扇工業電腦DEX系列在交通建設應用除了美國電動車產業外，近期在中東重要轉運機場亦有所斬獲；除此之外，該系列也獲得全球多家知名速食連鎖集團客戶青睞，如英國與澳洲的AI互動式車道點餐系統、荷蘭的智能化點餐與備餐系統。未來，建碁將繼續努力以高品質產品及專業技術服務全球客戶。