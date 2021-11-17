配息型商品一直以來受到臺灣投資人的喜愛，加上台股來到萬七之上，高檔波動難免，因此擁有高股利的股票或投資商品，更成為穩健型投資人或是存股族的熱門選項。12月即將募集的「富邦特選高股息ETF(00900)」，未來也將採取季配息，以每年1月、4月、7月、10月最後一個交易日為評價日，讓存股族季季都有機會領息。

「富邦特選高股息ETF(00900)」擬任經理人楊邦珩表示，特選臺灣高股息30指數主要以貼近實際配息的方式篩選標的，例如股東會已宣告之股利發放訊息，或是依據最新財報公布的實際獲利數字來推算當期股利率，更能篩選出當下真正的高股息標的。

傳統的高股息指數多以過去或預測未來表現篩選，富邦投信近期即將推出的「富邦特選高股息ETF(00900)」，則以貼近實際配息結果來篩選成分股，可說是高股息ETF的PRO MAX版，其追蹤指數「特選台灣高股息30指數」，2011年起至今年第三季之累計年化報酬率(含息總報酬)達12.7%，優於台灣投資人熟悉的臺灣高股息指數的7%，10年平均股利率更達9.99%，有望刷新臺股指數的紀錄。

此外，政府於2018年修訂公司法，開放公司發放股利可採取季配或半年配方式，近年來已陸續有公司採取新的配息方式，高股息已經不再只是第三季除息旺季的專屬。而「富邦特選高股息」貼近臺配息實況，以每年4月、7月、12月為指數調整期，篩出當期未分配但待配的高息股，不僅能掌握旺季的除息行情，連季配、半年配的股票收益也同時不漏接。

基於上述的選股及指數調整方式，特選臺灣高股息30指數的過去股利率表現亮眼，過去10年各年度的股利率大至落於9~11%區間附近，各年平均值(簡單算數平均)可達9.99%。儘管過去高股息相關標的或商品，或多或少都有波動相對小、且報酬率相對不高等疑慮，然而特選臺灣高股息30指數自2011年起至今年第三季，累計年化報酬率(含息總報酬)達12.7%，不僅優於臺灣加權指數的10.1%，也優於臺灣投資人熟悉的臺灣高股息指數的7%。