公平會17日委員會議通過「檢舉違法聯合行為獎金發放辦法」的修正案，大幅提高檢舉獎金的額度，最高可獲新台幣1億元。公平會指出，屬於可以直接證明聯合行為的事實存在，無須再介入調查的事證，經公平會裁處事業的罰鍰總金額為5億元時，檢舉人可獲得的檢舉獎金將高達1億元！

公平會表示，違法聯合行為對市場自由競爭秩序、消費者權益均有重大危害，但業者為避免違法行為被發覺，皆以隱密、偽裝的方式運作，為鼓勵握有事證的企業內部人或民眾向主管機關提出檢舉，2015年間《公平法》即增訂第47條之1規定，提撥所收繳違反《公平法》罰鍰的30％，設立「反托拉斯基金」，作為檢舉人檢舉違法聯合行為時獎金支出之來源。

為進一步提升檢舉人的檢舉誘因，這次對規定內容作了大幅度的修正，主要重點包含：

一、提高獎金上限及每名檢舉人獎金金額：檢舉獎金上限較修正前規定提高為「2倍」，最高檢舉獎金發放數額由新台幣5000萬元調高為1億元；檢舉獎金發放計算基準並由「每案」修正為「每名」檢舉人，且檢舉獎金100萬元以下部分係一次發放。

二、 案件未裁處罰鍰仍發放檢舉獎金：檢舉案件只要經確定為違法聯合行為，即使因情節輕微等因素未裁處罰鍰，公平會仍得視檢舉人所提供證據資料的價值，發放每名檢舉人5萬元以上100萬元以下之檢舉獎金。

公平會呼籲社會大眾，踴躍提供相關事證向公平會檢舉，經公平會查證屬實後，即有機會能獲取高額獎金。舉例來說，當檢舉人提供參與違法聯合行為事業A、B、C及D共同決定將商品價格由100元調漲為200元的會議紀錄，而屬於可以直接證明聯合行為之事實存在，無須再介入調查的事證，經公平會裁處上述事業之罰鍰總金額為5億元時，檢舉人可獲得的檢舉獎金將高達1億元！

公平會同時提醒業者，不得與具有競爭關係之事業以契約、協議或其他方式之合意，共同決定商品或服務之價格、數量，或有其他相互約束事業活動之違法聯合行為，以免觸法。