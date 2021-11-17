陳瑾緗近期為話題影集《2049》演唱插曲〈Take My Soul〉，活潑、開朗的她，演唱抒情迷幻曲風，對來她來說是一大挑戰，因她患有「亞斯伯格症」，個性偏躁動、注意力較難集中，因此要詮釋這首與他的性格反差極大的歌曲，她大呼：「很有趣，很想唱好它！」並透過關燈練習讓自己「靜下心來」進入歌曲迷失自我的不安狀態，果然進錄音室唱2次，製作人直誇過關了。

擅長嘻哈饒舌的她，卻在唸口白時卡關，且就卡在「I Love You」這三個字上，讓她大呼：「光是這句就反覆錄了好幾次才成功，原來我不太會說我愛你。影集《2049》單元「完美預測」講述預測未來的故事，在現實生活中，Allyson坦承難免會想預測未來，所以嘗試過各種算命，曾經去過廟裡拜拜、算命、算塔羅牌等，想藉由神秘的力量解答生活上的疑難雜症，不過她笑說：「我很貪心，深深相信自己有改寫命運的能力，同時又希望有神奇的好運降臨在我身上。」

〈Take My Soul〉有別於Allyson之前演唱的嘻哈曲風，是一首充滿獨立流行（indie pop）風格的迷幻抒情歌，所以她除了利用關燈練習讓自己進入歌曲情境，更花了時間研究歌詞，體會歌曲「傳達不安定的心境，與逐步迷失的自我」感受，並第一次嘗試用「呢喃」唱腔詮釋，雖然和

過往風格不同，但她的聲音依然「自體帶電」，彷彿電流穿透血管，讓心臟感到些微刺痛，在

錄音室裡唱了2次，製作人JerryC就說錄好了，讓Allyson高喊：「我真的嚇瘋了！我以為剛剛那兩遍是放著伴奏讓我試唱、不是在暖嗓嗎？」