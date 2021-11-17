卡內基全球政策研究中心研究員趙通16日投書《紐約時報》。文中指出，面對北京快速擴張核武庫，美方始終不願正視北京只是想要讓華府承認「相互脆弱性」(mutual vulnerability)，並放棄戰略攻擊，導致北京不斷的擴張核武庫。但趙通也警告，若華府真的承認北京核武能力足以使雙方在核戰中都討不到便宜，可能帶來北京進一步擴張軍力、占領南海爭議領土、統一台灣等負面影響。

文中指出，對於中國大陸日前驗證極音速飛彈，專家認為其目的在於突破美國的飛彈防禦體系。畢竟，陸方一直憂心美國飛彈防禦體系，會讓北京無法發動第二擊。

趙通卻認為，這樣的看法忽略的更宏觀的地緣政治；即美方透過各種手段嚇阻北京在軍事、經濟上的超越華府。換言之，大陸積極且快速擴張核武庫，目的是迫使華府放棄戰略攻擊，承認中美處於「相互脆弱性」的關係。在這種關係中，沒有人有能力或意願發動核戰，畢竟大家都討不到便宜。

他補充，正因為美國不願正視北京這種願望，反而試圖鞏固自身「絕對安全」，才導致北京感到憂慮。因此，為避免兩國核武競爭帶來人類浩劫，是時候華府承認彼此已進入事實上的相互核脆弱性。

當然，這樣的作法可能帶來負面影響。北京可能認為，以擴張核武作為戰術手段進行施壓是可行的，從而進一步強化軍事力量以脅迫美方做出更大讓步。

美國在東亞的盟友則會憂心，隨著美中承認相互核脆弱性，核升級的風險一旦消失，北京反而更容易採取傳統軍事侵略。

甚至，華府承認彼此處於核脆弱，反而讓北京認為華府將無視其推動與核心利益相關的行動，如占領南海爭議領土，或實現兩岸統一。

同樣地，北京也會因受到鼓勵，而在人權與新疆議題上指責西方威脅大陸政權穩定，並要求美方停止批評，而這勢必破壞拜登外交中維護普世價值的努力。

華府承認彼此處於核脆弱，反而讓北京認為華府將無視其推動與核心利益相關的行動，如占領南海爭議領土，或實現兩岸統一。圖為台灣漢光反登陸演習。(圖/中央社)

對於這些負面影響，趙通認為美方可事先採取部分措施減緩風險。華府可邀請北京討論，透過對話雙方釐清並承諾關於相互脆弱性下，雙方和平共處的必要條件。北京需提出一個雙方都能接受的框架，清楚說明對脆弱關係的具體期望，哪些行為對北京核心利益產生侵犯。

例如，對於美國憂心大陸在區域採取軍事行動或武力犯台，北京可做出哪些保證。

儘管北京願意這樣做的可能性很低；但如果要讓雙方擁有可行的架構，變通是必須的。事實上，承認此也符合大陸的利益。就像美俄承認相互保證毀滅，從來沒有讓莫斯科在人權議題上免於華府的批評。同樣地，華府也不太會以北京期待的方式，來「尊重北京」。

歸根究柢，這樣的分歧不是來自於北京核武庫規模過小，而是北京始終拒絕依據國際法與國際秩序行動，讓美方質疑承認彼此脆弱性是否明智。

作者總結，雙方盡快認知彼此核武已達相互保證毀滅，並釐清彼此接受的行為架構，而不是單方面擴建核武，才能愈早結束核武升級與競賽，從而騰出資源用於新冠肺炎、氣候變遷等挑戰，並建立更穩定的雙邊關係。