World Gym南京店爆會員染疫 北市衛生局回應了 15:202021/11/17 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 World Gym健身房官網今貼出緊急公告，北市南京店為配合北市府防疫規定，17日下午2點至11月18日暫停營業。（摘自World Gym健身房官方網站） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 World Gym健身房官網今貼出緊急公告，北市南京店為配合北市府防疫規定，17日下午2點至11月18日暫停營業；業者證實有會員確診，目前已做清消，而疫情指揮中心也說明，該個案是入境近3個月後採檢確診，Ct值33，研判對社區威脅應該相當低，關於該健身房清消，應是與此案有關。 北市衛生局回應表示，該場館有境外移入個案（案16614）完成集中檢疫解隔後的社區足跡，該案集中檢疫期滿前採檢陰性解隔，此次因出國需求採檢確診。 解封後首家健身房停業 即起「配合防疫」暫停營業2天 #新冠肺炎 #台灣 #WorldGym #南京店 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土連續＋0 境外移入新增2例 全遭突破性感染 13:512021/11/16 生活 春節居檢擅自外出 最高罰百萬 04:102021/11/17 生活新聞 企業董座再捐新北2輛復康巴士 4年已累計贈9輛 15:432021/11/17 寶島 大連新增7例本土確診 疫情進入「平穩期」 11:442021/11/16 兩岸 《金融》移工防疫保單問世 富邦產險奪頭香 08:012021/11/17 財經 境外移入＋2例 確診個案無新增死亡 15:382021/11/16 生活 MLB》紅襪王牌左投離隊 5年7700萬美元加盟老虎 14:362021/11/16 體育 雙11最奇葩包裹！超商驚見50個輪胎疊成山 網傻眼：店到店沒極限 13:302021/11/16 生活 萬華阿公店甩疫情陰霾開張了 直擊老司機登門捧場K歌嗨翻 21:002021/11/16 生活 證交所與KPMG安侯建業 鼓勵優質企業上市 14:342021/11/17 財經 工研院首位女院士 葉常菁出線 04:102021/11/17 財經焦點 貴婦大鬧微風遭上銬 486先生籲店家提告：沒錢買什麼大衣 11:322021/11/17 社會 臉書發文誣指錢櫃SOGO店有人確診 男判罰10萬元 14:472021/11/17 社會 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 高端混打安全性沒問題？陳時中跳針回應這句話 - 生活 混打只有1天機會 明上午10至16時開放登記 資格曝光 - 生活 張綱維盼和解、遠航復飛 民航局長：不存在和解問題 - 生活 國內首份混打報告出爐 這組合抗體勝2劑AZ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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