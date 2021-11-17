World Gym健身房官網今貼出緊急公告，北市南京店為配合北市府防疫規定，17日下午2點至11月18日暫停營業；業者證實有會員確診，目前已做清消，而疫情指揮中心也說明，該個案是入境近3個月後採檢確診，Ct值33，研判對社區威脅應該相當低，關於該健身房清消，應是與此案有關。

北市衛生局回應表示，該場館有境外移入個案（案16614）完成集中檢疫解隔後的社區足跡，該案集中檢疫期滿前採檢陰性解隔，此次因出國需求採檢確診。