四大公投案將於12月18日投票，藍綠近期積極為各自立場宣傳。國民黨台北市議員張斯綱指出，民進黨立委吳思瑤懸掛出與總統蔡英文的合照看板，上面寫著「不同意 反美豬公投」，明明公投主文就是「反萊豬」而非「反美豬」，讓他忍不住痛批民進黨奧步無極限，更大罵吳是該被唾棄的「造謠仔」。

張斯綱16日在臉書發文表示，吳思瑤掛出與蔡英文的合照看板，上面寫著「不同意 反美豬公投」，但明明反萊豬公投的主文是「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」根本沒有「美豬」兩個字，顯然就是「造謠仔」的行徑。

張斯綱強調，不含萊克多巴胺的美豬從民國78年就已經進口了，民進黨從蔡英文、蘇貞昌到吳思瑤四處架設造謠看板，從上到下的抹黑反萊豬公投，將「反萊豬」簡化成「反美豬」，再進一步置換概念為「反美」，為了自身的政治利益而扭曲事實、棄民眾健康於不顧。

對此，張斯綱痛批，民進黨這種惡意扭曲的手法，應該被大家唾棄；民主國家有公投，就是要讓人民作主，如果民進黨的所作所為都經得起檢驗，那麼就接受民意挑戰，不要運用國家機器製造謊言與對立。他更必須重申「萊豬不是美豬」，呼籲大家別被吳思瑤這個「造謠仔」所混淆了。