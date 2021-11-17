網友分享13秒影片，至少有12輛機車騎上人行道，有騎士外套都飄起來，可見其速度。（截自臉書社團《●【爆怨公社】●》影片）

機車不得行駛人行道，人人都知道，但就是有騎士不當一回事兒。一名新北市中和區網友憤怒上網公布影片，表示和城路一段一處人行道，每當上班時段就淪為「機車專用道」，只見多輛機車在人行道上快速「唰唰唰」而過，短短13秒影片至少拍到12輛機車狂飆，不少網友看完直呼「太扯」。

「這到底是人行道還是機車專用道？」一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》憤怒PO文及影片，透露中和和城路一段「每天上班時段都這樣…被後照鏡掃過好幾次了，地磚好幾塊都被壓碎了」，並表示已經打1999檢舉。

影片中只見不停有機車以不慢的速度「唰唰唰」地騎在人行道上，還有騎士的外套隨風飄揚，可見其速度。短短13秒的影片至少拍到12輛機車「暢行」人行道。

眾多網友回應：「誇張」、「這也太扯」、「我以為是什麼競速活動欸」、「這蠻誇張的 還騎這麼快 萬一遇到小孩或者孕婦怎辦」、「12騎士團！一個一個檢舉」、「這影片可以檢舉不少人哦」、「揪團拿球棒在那邊練習揮棒」、「叫開瑪莎拉蒂的跟朋友去勞動服務，敢騎人行道的就用球棒擊落」、「笑死 這個很常見啊不然你以為台灣人多遵守交通規則，闖紅燈的路人更多，很多過馬路的人 連紅綠燈都沒在鳥的」。