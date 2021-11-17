澳洲重啟在COVID-19疫情期間關閉的國界，數以十萬計的國際學生將陸續返校，澳洲表示已緊縮大學的反外國干預規定，防止出現校園自我審查與秘密轉移敏感技術的事件。

國際教育是澳洲第4大出口產業，中國是最大的國際學生來源國。

路透社報導，澳洲內政部長安德魯斯（Karen Andrews）今天說，反外國干預指引可保障大學院校與學生避免受到「敵對的外國行為者和情報機構的侵擾，各界已知他們會鎖定敏感研究、箝制辯論，並威嚇外籍學生」。

澳洲反外國干預指引指出，澳洲擔憂不必要的技術轉移，或研究人員未從實申報自己替某個透明度或民主指數排名不高的政府與軍隊服務，將導致澳洲喪失商業優勢。

澳洲的各大院校將判定哪些教職員工須接受檢查，釐清他們與外國政府或企業的關係。

非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）6月時曾表示，澳洲各大專院校因中國學生人數眾多，塑造了自我審查的環境，講師會避免批評北京當局，中國學生也會因怕遭騷擾而噤聲。

澳洲更新版的指引沒有點名中國，但提及的個案研究都讓人聯想到中國，一個與北京當局2019年起在澳洲校園騷擾香港抗議人士的行為大同小異，另一起則涉及某國領事館曾施壓一所大學撤回關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的學術文章，只因這篇文章令這個外國政府感到難堪。

澳洲2018年通過首個「反外國干預法」，引發與中國之間的爭端。反外國干預法將外國干預定義為高壓、秘密或貪污性活動，並與外國政府的正常遊說活動有所不同。