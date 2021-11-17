日本股市周三收低。市場對成本上漲和日圓貶值的擔憂，壓過了追蹤華爾街股市的科技股強勢上漲。

周三日經225指數收跌119.79點或0.40%，為29688.33點。東證一部指數跌12.49點或0.61%，為2038.34點。

在美國零售銷售樂觀的數據表現下，華爾街三大指數周二齊揚。

瑞穗證券高級分析師Yutaka Miura說，日圓對美元的弱勢，對某些公司是好事，對某些公司則為不利。投資人目前則注意到後者公司，特別是他們也面臨到原物料成本的上升。然而美股周二的強勢，讓日股跌幅有限。

美元對日圓匯率來到近四年半高峰。

日本股市也有壓力。當地媒體報導，日本政府和執政黨考慮明年將討論提高資本利得稅，以解決所得差距問題。

招聘公司瑞可利(Recruit Holdings)跌4.6%，為日經和東證今日跌幅最大個股。

此外，豐田汽車跌0.63%，空調製造商大金跌2.06%。

科技股則追蹤了美股科技大咖的好表現，東京威力科創大漲3.31%，科技投資公司軟銀漲0.27%，愛得萬測試漲3.23%。

煉油商出光興產(Idemitsu Kosan)股價上漲1.15%。此前，日本工業部表示，正考慮採取措施，透過向煉油商提供補貼，讓他可以們壓低批發價格，以緩解汽油價格的急劇上漲。