杏昌(1788)下午參加櫃買中心舉行的業績發表會，總經理陳國師指出，公司創立到現在每年營業額都有小幅的成長，希望在今年第4季有些表現，若沒有太大的影響，今年可望能比去年績效來的好。面對原物料及運費的狂飆是否會影響業績，他則說，今年匯率表現有利，再加上公司營運的成長，把成本上升的問題平衡掉，所以產生的衝擊並不大。

杏昌為國內專業醫療器材通路商，主要營業項目為代理血液透析耗材、牙科、心臟科等產品，以2021年前3季各項產品比重來看，以血液透析耗材佔比最高約81%、急重症各科別約佔9.47%。

杏昌未來除了持續發展現有的醫療領域外，希望3~5年內能完整擴充新的營業領域，包括脊椎外科、睡眠呼吸中止症治療輔助器材及血管支架領域。陳國師說，今年受到新冠疫情的影響，海外市場幾乎停頓，業績還有改善的空間。

陳國師說，現有的醫療領域如血液透析等領域的銷售通路，希望可以穩定中求成長。因應台灣中高齡化世代的市場需求，極力投入脊椎外科，包括脊椎機械設備，目前全台約有5台左右，而脊椎微創內視鏡手術設備，是今年才投入的，這是未來的明日之星，在這部分可以有更多的發展，希望2~3年間可以找到更多的產品把這項業務做得更好)。另外，睡眠中止症治療輔助器材、血管支架領域，也會加強產品的布局。

杏昌在海外市場方面，陳國師說，今年受到疫情影響，海外市場幾近停頓，無論是大陸的牙材市場或是印尼血液透析市場都大受衝擊，以印尼市場來說，今年的情形只有少數地方叫貨，新客戶都沒有，再加上疫情使得死亡率有增加的趨勢，整個透析人口數是有點下降。

杏昌北中南的藥品倉庫均已取得GMP認證，另外，醫療器材倉儲，預計將在2022年取得GMP認證。