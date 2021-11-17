台北市私立方濟中學9年級崇班家長代表王翔郁指出，日前方濟中學5位老師反映，校方在今年9月，以未經正當程序通知與討論的方式召開校務會議，會議中逕行宣布將在111學年度停招，盼教育局能徹查此事，維護教師工作權及學生受教權。

王翔郁指出，一所學校停招，除考慮少子化因素，更應衡量競爭力與財務狀況，並與相關利害關係人，包括教職員、學生、學生家長、校友與社區人士充分溝通；以方濟中學財務與招生狀況，應尚未到必須停招，且申請停招過程未經討論與溝通。此外，該校停招無非是想要規避未來「私立學校退場條例」通過的規範，教育局身為主管機關，應從嚴審查，不應貿然通過該申請案。

王翔郁爆料指出，方濟中學校長胡嘉強並無「教師法」所規定的中等學校校長資格，且過去3年皆為代理；此外，方濟中學人事任用權與教師代表選舉提名，竟然任由1位職員掌控，重要處室主管皆為代理，教師排課也未適才適任，乃人為因素，教育局更應徹查此事以維護學生受教權，如有違規，也應依法辦理。

王翔郁說，自己的孩子在方濟中學9年級就讀，現已是在升學的關鍵時刻，校方卻貿然申請停招一事，已嚴重影響學校教師士氣，並影響學生受教權與升學權益，強烈要求教育局對此事立刻做了解。

北市教育局副局長陳素慧表示，既然董事會同意聘請代理校長及支薪，教育局原則上需核定無犯罪記錄、無性平問題等消極資格，目前已收到董事會專案討論的會議記錄，將在111學年度報請停招計畫，至於外界反彈是否會影響核定通過，她認為，教育局應著重在學生的教育保障，以及在校教師工作權益是否符合《私校退撫條例》。