彰化縣一所大學謝姓男大生，去年11月23日到女同學住處房間飲酒，不女同學不勝酒力倒臥房間床上陷入熟睡，另一人又跑去洗澡，四下無人竟色膽包天，將女同學的上衣掀起、褪下褲子「觀賞」，並伸手到內衣內揉捏胸部，女同學嚇醒後決定提告，彰化地院審理後依乘機猥褻罪，判謝男7個月有期徒刑，考量謝男與被害女同學賠償和解，予以宣告緩刑2年。

根據判決書，去年11月23日深夜11點多，謝姓男大生與江姓室友，找來同校女同學至大村鄉的租屋處房間飲酒談天，直到隔天凌晨3點46分左右，江男先回房間盥洗，而女同學則因為喝下太多梅酒、野格利口酒，不勝酒力醉倒在房間床上熟睡。

謝男見女同學醉到不省人事，竟乘機將其上衣上掀開至腋下，並把她所穿的褲子脫至膝蓋，露出穿著內衣和酥胸和內褲的胯下；就這靜靜地欣賞了約莫十秒鐘，謝男忍不住伸出手，探入女同學的內衣內，撫摸揉捏胸部，而讓女同學當場嚇醒尖叫，憤而提告。

謝男坦承一時情不自禁，並願意賠償女同學損失，雙方同意以18萬元和解，謝男家屬當場先支付10萬元，其餘8萬元分期按月給付至還清。

法官審酌，謝姓男大生對於女性身體自主權欠缺尊重意識，造成女同學身心傷害，實該非難，但兼衡他無前科，犯後坦承犯行並與被害人達成和解，並已賠償部分款項，目前仍就讀研究所，做出如上處刑，並予緩刑2年，期間交付保護管束。