台東十大傑出青年魏瑞廷推出公益NFT，拍賣所得將捐出。（魏瑞廷提供／蔡旻妤台東傳真）

台東十大傑出青年魏瑞廷二度攜手阿美族插畫家吳豐君，採拍賣方式推出3枚NFT，畫作描繪青農在稻田中手持包裝米的形象。據了解，拍賣截止日為12月13日，目前價格已達1萬8000元，魏瑞廷也承諾將所得全數捐贈給在地弱勢家庭。

吳豐君電繪作品以《創新思維突破困境，將台灣農業推向國際》為主題，描繪魏瑞廷在池上金黃稻浪中留下辛勞的汗水，手拿包裝米、以無人機載運的畫面，象徵傳統農業與現代科技結合。

魏瑞廷致力推廣地方農業，不斷嘗試各種元素結合農業，期望透過跨界創作，以不同形式詮釋池上稻田、農民的面貌，並透過NFT的關注度，幫助年輕藝術家曝光，除了讓更多人認識他們，也讓台東的孩子被世界看見。

據了解，NFT（Non-Fungible Token）是區塊鏈數位帳本上的數據單位，每個代幣可以代表1個獨特的數碼資料。消費者購買的不是檔案本身，但NFT可替消費者提供所有權證明；馬來西亞歌手黃明志就靠開賣NFT海撈2500多萬台幣，因此NFT近期受到熱烈討論。