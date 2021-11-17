長榮航空今日於台灣企業永續學院主辦之「2021年第十四屆台灣企業永續獎(TCSA)」頒獎典禮中，獲頒《企業永續綜合績效類–台灣永續企業績優獎》之殊榮，並再次榮獲《企業永續報告類–運輸業白金獎》，由孫嘉明總經理前往領獎。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空以「安全、服務、永續」為永續發展的核心價值規劃出各種發展策略，既使全球航空業受到COVID-19嚴重衝擊之際，長榮航空仍持續推動環境(E)、社會(S)、公司治理(G)等領域的具體作為，同時也在危機中尋找最有利的轉機，執行各項防疫措施保護旅客與同仁的安全及健康，積極布局疫後時代的新營運模式。

孫嘉明進一步強調：氣候變遷持續加劇，世界各國與企業紛紛宣示淨零排放的目標，長榮航空亦刻不容緩地持續強化在溫室氣體的管理角色，並在本月12日亞太航空公司協會(AAPA)總經理級會議中揭示長榮航空於「2050淨零排放」的決心，同時也期盼攜手政府、航空聯盟、燃油供應商及飛機製造商等利害關係人，一起緊密合作，實踐永續環境行動，共創永續飛航的未來。

長榮航空自2015年開始參加TCSA《台灣永續企業獎》評比，每年均獲得獎項肯定，秉持「飛航安全快捷、服務親切周到、經營有效創新」的品牌策略，長期致力於飛安、服務及持續提升經營績效，以達到企業永續經營，打造顧客信任的優質品牌形象。

在面對疫情挑戰時，長榮航空更將企業的韌性發揮在「策略、態度、行動」三個層面，在安全為前提下擬定策略、調整態度審慎應變，落實行動發揮團隊效率，以維持企業的永續經營；並且以積極的態度，持續創造投資人、員工、社會大眾及利害關係人的最大利益，實踐永續飛航的企業社會責任。