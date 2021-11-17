慢性阻塞性肺病好發在40歲以上族群，2020年名列十大死因第8名，過去在慢性阻塞性肺病中，嚴重肺氣腫族群只能考慮接受傳統肺減容手術，對於年長病患，傳統肺減容手術的風險高。有鑑於此，新竹台大分院新竹醫院引進支氣管鏡熱蒸氣消融術，病友高先生17日到新竹台大分享治療心得，感謝院方給予他深呼吸的機會。

慢性阻塞性肺病是因為吸入香菸或其他有害微粒、氣體引發肺臟及呼吸道產生慢性發炎反應，肺部實質受到慢性發炎破壞。其好發在40歲以上族群，盛行率為6.1％至9.5％，常見的共病症有心血管疾病、代謝症候群、肺癌、支氣管擴張等。

胸腔內科醫師張立禹解釋，過去在慢性阻塞性肺病中，嚴重肺氣腫族群的病人在藥物控制效果不理想時，只能考慮接受傳統肺減容手術。但是嚴重肺氣腫的病人，往往因為年紀較大，以及高血壓、 冠心症、代謝症候群等共病症，導致傳統肺減容手術的風險太高，術後的恢復期也長，真正能受惠的病人有限。

有鑑於此，新竹台大分院新竹醫院特別引進支氣管鏡熱蒸氣消融術，治療方式在術前須先採電腦斷層及程式分析，決定目標肺葉及治療的劑量，再透過支氣管鏡與專門導管，將100℃水蒸氣注入目標肺葉，利用熱蒸氣對嚴重度較高的肺葉造成局部發炎反應，使目標肺葉在數周到數個月後逐漸萎縮，以改善肺部機能。

66歲的高先生是慢性阻塞性肺病的病人，他分享治療心路歷程時表示，之前動不動就喘，在標準治療下接受藥物控制，生活品質仍不佳，自行上網搜尋後，發現台大新竹醫院有支氣管鏡熱蒸氣消融術，馬上前來求診，接受手術後，一個月開始明顯改善，現在已可深呼深吸，也會快步走約1公里左右而不感到太喘。