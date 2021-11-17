隨著國內疫苗覆蓋率日漸提升，國人對於何時能出國也越來越樂觀。星宇航空今透過臉書粉專PO文，徵求客艙組員、座艙長，除了必須具備2年空服經驗，只要符合招募條件都可報名，且性別不拘。網友大讚，「希望徵求乘客的那一天盡快到來」。

邊境何時解封？許多民眾都想知道答案。考量國外不斷爆出新一波疫情，指揮中心遲不掀底牌，航空旅遊業久旱之際，仍盼不到救命甘霖。星宇航空宣布，招募空服員的報名時間延長至下月10日，「歡迎具2年以上國際航空公司空服經驗者加入」，被視為向華航、長榮員工招手。配合機隊交機時程，預計明年第二季起分梯報到。

星宇董事長張國煒再度上陣宣傳，獲網友熱烈回應，「K董好久不見」、「最帥董事長」、「認真的男人最帥」、「希望星宇徵求乘客的那天盡快到來」。

台灣國旅市場解封後需求旺盛，卻出現「有車無司機」的詭異情況，許多老司機疫情期間被迫轉職，如今觀光業前景不明，自然不會想回來開車。星宇或許未雨綢繆，為將來航班大開預作準備，只是疫情看不到盡頭、有經驗的空服員願不願意跳槽規模相對較小的友航，在在考驗航空公司應變能力。