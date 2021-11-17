男性總是很在乎自己弟弟的狀態，若發現自己的生殖器勃起後，出現偏右或偏左的現象，恐會擔心是先天異常。最美博士許藍方對此表示，其實生殖器偏左偏右都是正常的，偏倚方向受青春期海綿體發育狀況的影響，因此每個人的彎曲方向都不同，但彎曲超過30度，且伴隨疼痛感就需就醫。

性學博士許藍方在YouTube頻道《頂尖事務所》頻道表示，不少觀眾會詢問「陰莖偏右還是左才正常？」，她則解釋，陰莖不管偏哪一邊其實都是正常現象，因為男性在青春期發育時，陰莖會開始成長、睪丸變大，而陰莖內2條海綿體的生長速度不一定會相同，容易造成一長一短的狀況。

而海綿體若是一長一短，勃起時長的就會往短的方向偏，陰莖在未充血的狀態下，普通都不會發現，唯有勃起時才會注意到，也由於海綿體成長長度不同，所以每個人陰莖方向也不一樣，不只會偏左或偏右，有的人還會往上、往下，因人而異，而且只要彎曲在30度內都是正常。

許藍方博士提到，15度以內也不需要特別矯正，屬於先天造成的彎曲，並不會影響排尿、不孕或不適，有些男性可能擔心自己陰莖不夠直，引發心理問題，這些恐會間接造成早洩、陽痿，不過陰莖若超過30度以上，有些男性在勃起時、勃起後或性交過程中會感覺到疼痛，就必須諮詢泌尿科醫師，透過手術矯正。此外，無論陰莖方向如何，最重要的是保持清潔，勃起時要以正常姿勢性交，不要亂衝撞使其受傷。