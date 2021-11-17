國畫大師李登勝說，有些油畫家不看水墨書畫，有些水墨畫家不看油畫、素描，這都是錯的。（羅浚濱攝）

新竹縣優秀藝術家薪傳展，今年邀請出生竹東鎮的國畫大師李登勝，回鄉在文化局美術館舉辦水墨畫展，17日佈展李53幅精彩的水墨畫作，他並當場揮毫時稱，常有人說他是畫達摩的，強調「我不是畫達摩，是畫水墨畫的！」

67歲的李登勝，年輕時努力不懈於寺院壁畫，被喻為把中國畫融入宮殿藝術的首創人，他27歲赴日遊學，獲日本特許大學藝術士學位，多年來在台灣和日本等地推動水墨教學，日本愛知縣名古屋1999年特別興建「李登勝美術館」，感謝他推動中華文化的功勳。

文化局長李安妤表示，李登勝老師的書畫藝術創作不泥古，也不肓於潮流，畫風融和東方與西洋，「以書入畫，畫中有書」是其作品特色，並以人物達摩、鍾馗最吸睛，畫李白、蘇東坡、杜甫及謝太傳等也獲得大獎無數，這次應邀回鄉做水墨展，將在20日舉行開幕典禮，備受各界期待。

「藝術文化可以活到老學到老！」李登勝說，有些油畫家不看水墨書畫，有些水墨畫家不看油畫、素描，這都是錯的，藝術家應該都要從素描開始，都要去學習、欣賞。

李登勝的作品筆觸豪邁，氣勢磅礡富有生命力，擅長的肖像畫受到國內外一致的讚賞，他說，墨只有1種顏色，但筆墨在行筆時，可以用不同速度、鈍銳、輕重及剛柔之間，產生濃淡及乾溼等6種色彩變化。

李登勝應邀現場揮毫，一度稱不知道要畫什麼？紙上逐漸呈現鍾馗的形象時打趣說，自己的水墨畫能夠持續進步，要感謝學生不時出難題給他，有時讓他把一個鍾馗畫成觀音！讓現場人士會心一笑。