巴斯夫宣布在韓國安山成立工程塑料創新中心（EPIC），新研發設施包括原索爾維(Solvay)公司聚醯胺業務與巴斯夫合併後的研發團隊和綜合研發能力，及一個消費電子產品應用中心（CECC）。韓國新組成的研發團隊和上海已成立的研發團隊將加強合作，以提供亞洲市場更高效的服務。

巴斯夫特性材料部亞太區資深副總裁鮑磊偉（Andy Postlethwaite）表示，在收購索爾維聚醯胺業務後，進一步提高亞太區的研發能力，包括位於韓國的新技術、技術專長及升級的材料和部件測試服務等。未來，在韓國可進行更多的材料測試，包括聚醯胺（PA）、聚對苯二甲酸丁二醇酯（PBT）和聚甲醛（POM）等諸多聚合物，全新的測試方法可以為客戶的專案提供更好的支援。

針對阻燃和色彩規格的產品開發能力也持續升級，可滿足嚴格的產業規定及電動交通和電氣電子行業的市場需求。隨著計算流體力學模擬技術的加強，巴斯還可支援更多高效冷卻系統或減少過熱情況的專案。

此外，消費電子產品應用中心是首個將產品開發、先進品管、測試及混合實境體驗整合在一起的中心，為一站式的先進製造驗證系統，可幫助消費電子產品品牌和OME廠快速導入正確的材料解決方案。

巴斯夫還加強 Ultraform POM（聚甲醛）研發能力，主用於消費電子產品、汽車和醫療設備領域（這些領域中的眾多企業都位於亞太區），是高難度應用的不二之選。