佳能企業（2374）與加拿大上市公司VSBLTY Group RADARAPP合作，整合Intel VPU所開發的AI智慧監視攝影系統，繼2021上半年度正式在墨西哥城的Benito Juarez區安裝導入後，又順利導入馬來西亞，樂看明年有望持續放量。

邁向智慧城市之第一步為智慧監控系統，透過高速網路之布建及AI智能系統之發展，遍布城市之監控攝影機將從單鏡頭、單功能之事後追蹤犯罪紀錄，搖身變成事先偵知之天眼及多功能模組，從執法、交通及環境監控等，透過大數據分析，不僅提供影像畫面，而能透過數字分析提供城市官方管理部門更多決策使用，著眼於此，墨西哥城也跟進投入智慧城市之發展。

相準此商機，佳能攜手VSBLTY搶進AI智慧監控領域，佳能表示，新推出的智慧城市AI監視攝影系統係由多家跨國軟硬體公司合作所成，佳能企業主要提供的是含鏡頭在內的監視攝影硬體設備，而VSBLTY及RADARAPP則負責所有軟體開發。

VSBLTY透露，該監視攝影機已經安置約上千台在墨西哥城的Benito Juarez區域，明年將逐漸放量，並有機會複製在墨西哥其他城市。

該系統除於墨西哥城市導入外，佳能企業日前也順利將該系統導入於馬來西亞，預期明年該AI攝影監視系統將有機會持續放量。

另外，佳能企業也預訂在22日舉辦線上法人說明會，除說明第三季的業績以外，也將說明智能光學鏡頭模組之未來發展策略，包括AI監視攝影機、車載系統、自駕系統及子公司一品光學的VR鏡頭等。