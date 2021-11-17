遠東集團各事業體系長期深耕ESG，在經濟成長、環境永續及社會共融等各面向建立標竿，早獲市場肯定；素有台灣永續奧斯卡之稱的「全球永續獎(GCSA)」及「台灣永續獎(TCSA)」，17日舉行頒獎典禮，遠東集團8家企業囊括31獎，獲獎數再度蟬聯全台第一。

其中遠東新世紀及遠傳電信分別勇奪所屬產業「TCSA台灣十大永續典範企業獎」，遠東新世紀更是榮獲全球唯一「GCSA年度最佳案例獎-世界獎」。

遠傳電信本屆囊括9項大獎，持續樹立永續標竿。亞洲水泥榮獲台灣TOP50永續企業獎，奪下「GCSA績優案例獎-新興市場獎」，與多國企業角逐脫穎而出。百貨零售事業體共計榮獲5項大獎，包含遠東百貨榮獲台灣TOP50永續企業獎，遠東SOGO百貨獲頒台灣永續企業績優獎。遠東商銀、裕民航運及東聯化學則是榮獲永續報告金獎。

遠東新世紀是全球回收聚酯領先企業，每年處理全台半數以上廢棄寶特瓶。開發化學聚酯回收法，為廢舊紡織品的環境問題帶來一道曙光。

不僅技術面創新，遠東新世紀也跨域推動永續金融，成為國內唯一發行三種永續發展債券(綠色債券/可持續發展債券/社會責任債券)的企業，全方位的永續績效再度榮獲台灣十大永續典範企業。更連續三年榮獲GCSA最佳案例獎(Best Practice)，五度蟬聯循環經濟領袖獎，四度蟬聯人才發展領袖獎，六度榮獲創新成長領袖獎，本屆獲8項大獎，堅強的永續實力有目共睹。

遠傳電信今年第五度進入台灣十大永續典範企業行列，推動永續發展在ESG各面向皆有好成績。

面對疫情帶來的挑戰，遠傳電信加強企業數位轉型，持續深化5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)與雲端技術力，落實5G垂直應用，於台東打造了全國第一個5G遠距診療場域，並迅速在新北石碇、萬里同時啟用全國第一個5G糖尿病連續式遠距醫療照護服務，使醫療無距離。單項績效獎項方面，一舉囊括7座獎項，成績亮眼。

亞洲水泥本次獲6獎殊榮，於2021年初，通過國際上嚴格的科學基礎目標倡議組織(Science-Based Targets initiative SBTi)審查，成為全球第四家完成減碳目標設定的水泥公司。並制定內部碳定價，作為亞洲水泥促進低碳轉型投資、驅動能源效率、達成減量目標之管理工具。

遠東百貨在地深耕54年，秉持「永續創造美好生活」的願景推動永續發展，2020年共榮獲國內外34項永續指標獎項肯定，得獎數創下歷年新高，更成為全台首家三年內二度榮獲行政院「國家永續發展獎」肯定的百貨公司，樹立零售業永續標竿。

遠東SOGO獲「台灣永續企業績優獎」肯定。在營運方面，儘管2020年受到COVID-19疫情影響，但遠東SOGO CSR表現亮眼，2020年度淨利、每股盈餘(稅後)、股東權益報酬率連續3年成長；其中EPS達1.28元、年增長逾1.17倍，稅後盈餘成長119%。為守護利害關係人，全力打造安心職場，搶先全國百貨通過ISO45001職業安全衛生管理系統驗證，讓遠東SOGO的職業安全衛生與國際標準接軌。